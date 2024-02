Jasno je kao dan da su večeras najviše profitirale ziheraške pjesme koje su vokalno dobrano unutar komfor zone pjevača. Tko god je imao ikakve vokalne ambicije i zahtjevne dionice, potpuno se osramotio i izgledao kao bespomoćno trogodišnje dijete koje pokušava pjevati onaj Let it go refren iz Frozena. Svi visoki tonovi zvučali su grozno, suho, početnički, kao nekakve Majuška karaoke. Svi natjecatelji koji su vokalno potegnuli potpuno su se raspali. Relativno loš, neduhovit i netalentiran autor koji dobro pogađa teme, ali presubjektivno (i presamodopadno) piše, za Index, o kompilaciji falševa pisali i na Dnevniku. Popularna tema i na Forumu.