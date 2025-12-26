Fizika filma
Fizičar izračunao kolika je vjerojatnost da su McAllisterovi prespavali let u filmu Sam u kući
Fizičar Luis Batalha proveo je znanstvenu analizu ključnog zapleta filma Sam u kući – prespavanog alarma obitelji McAllister. Koristeći podatke o spavanju i Gaussovu distribuciju, izračunao je da je vjerojatnost da četvero odraslih prespava do 8 sati ujutro oko 0,13 posto, odnosno 2,6 posto ako su zaspali kasnije zbog blagdana. Iako rijedak, scenarij nije nemoguć, što potvrđuje da je filmski zaplet statistički malo vjerojatan, ali znanstveno održiv. Bug