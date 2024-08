U svijetu bez ljubavi

U zvučnom smislu postigli su izvrstan napredak – jezgra je i dalje rock bend, ali ima dosta efektnog igranja s elektronikom koja niti u jednom trenutku ne uzima primat nad živom svirkom. Ako se treba sveobuhvatno o stilu (a treba itekako), osobni dojam je da su na „Romance“ postigli onaj zvjezdani efekt kakav su imali Oasis kad su se pojavili, tj. kako su onomad Oasis pomirili dotad sve od Beatlesa do Clasha. No sve to možda ne bi imalo previše smisla da je ciljano frenkenštajnovski rađeno, jer glavno nadahnuće upravo leži u lirici koja otvara problematiku ljubavi u vremenu u kojem divlja distopija i u kojem kao da nema mjesta za ljubav. Ravno do dna