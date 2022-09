Podijeli pa vladaj

Alex Younger koji je vodio britansku obavještajnu službu MI6 od 2016. do 2020. godine: “Protunapad koji je naredio Kijev pokazuje da su sukobljene strane došle do neke vrste balansa, što je neočekivano i, iskreno, vrlo dobrodošlo.” Naglasio je da je zapadna pomoć ojačala ukrajinske vojne sposobnosti te da dugoročni trendovi pokazuju da ruski vojni kapaciteti polako slabe. Dodao je kako protunapad u Hersonu govori “sve o potrebi i želji Ukrajine da pokaže da može preuzeti inicijativu”. “Ideja protunapada je ojačati ideju o ukrajinskoj odlučnosti, ali i odlučnost svih koji je podržavaju da to nastave činiti u trenucima u kojima nas čeka teška zima”, rekao je Younger. Index / BBC