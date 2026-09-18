Fortenova grupa prodaje Idea markete i četiriju povezana društva u Srbiji kompaniji Alta Retail - Monitor.hr
Petak (18:00)

Baj baj, istok

Fortenova grupa prodaje Idea markete i četiriju povezana društva u Srbiji kompaniji Alta Retail

Fortenova grupa potpisala je ugovor o prodaji maloprodajnog poslovanja u Srbiji – uključujući Idea markete, Enna Fruit, Super karticu, mStart i M-Profil – kompaniji Alta Retail. Izvršni direktor Fabris Peruško istaknuo je kako izlazak s tržišta Srbije omogućuje Fortenovi ulaganja u dugoročno jačanje pozicija na tržištima s europskom valutom, dok Alta Retail ovu višemilijunsku akviziciju vidi kao ključni korak u daljnjem razvoju i jačanju domaćeg gospodarstva. Zaključenje transakcije ovisi o ispunjenju propisanih uvjeta. Jutarnji


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