Baj baj, istok
Fortenova grupa prodaje Idea markete i četiriju povezana društva u Srbiji kompaniji Alta Retail
Fortenova grupa potpisala je ugovor o prodaji maloprodajnog poslovanja u Srbiji – uključujući Idea markete, Enna Fruit, Super karticu, mStart i M-Profil – kompaniji Alta Retail. Izvršni direktor Fabris Peruško istaknuo je kako izlazak s tržišta Srbije omogućuje Fortenovi ulaganja u dugoročno jačanje pozicija na tržištima s europskom valutom, dok Alta Retail ovu višemilijunsku akviziciju vidi kao ključni korak u daljnjem razvoju i jačanju domaćeg gospodarstva. Zaključenje transakcije ovisi o ispunjenju propisanih uvjeta. Jutarnji