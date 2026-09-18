Baj baj, istok

Peruško se na početku emisije prisjetio vremena kada je imenovan Vladinim izvanrednim povjerenikom za Agrokor. Kazao je da se nije bojao izazova posla, nego ga je više mučilo koliko će taj posao utjecati na njegovu obitelj. Nije to bila, kaže, laka odluka. Fortenova je počela svoj život s tri velika problema: jedan je još uvijek prevelika zaduženost, nekonsolidirani krediti, roll-up od milijardu i dvjesto i treći veliki problem je bilo razdrobljeno vlasništvo koje je bilo posljedica nagodbe i bilo je 200 dioničara koji su predstavljali 66 posto glasova na skupštini koju je bilo teško provesti. Proces sa Sberbankom još nije gotov, no prodaja je gotova stvar. Tko god bude kupac Belja, Vupika i PIK-a Vinkovci, bit će strateški partner Fortenove. Želja Vujnovca nije da on bude većinski vlasnik Fortenove, ovo je samo jedan prijelazan period. Agrokor je ranije imao 7,8 milijardi duga, sada kao kompanija imaju milijardu neto duga. HRT