Hladno izvana, toplo iznutra

U vodi iz javnog vodovoda pronađene su: e. coli, koliformne bakterije i enterokoki. Zanima me kako prati suđe? I smije li se tuširati s tom vodom, prati kosu, prati odjeću u veš mašini? Pita jedna forumašica na temi. Saznala sam jer sam, nakon što sam došla ovdje, dobila akutne hm zdravstvene probleme (da sad ne idem u detalje) i nije mi bilo jasno zašto ne prolazi, što to pokvareno uporno jedem (provjerila sam sve rokove trajanja i ništa nije isteklo). I onda mi je sinulo da idem pogledati na HZJZ kvalitetu vode u županiji i tako sam vidjela da je zagađena. Jer nije prvi put. Međutim, problem je što on to čini tek za mjesec unatrag pa možeš jedino vidjeti da si pio pokvarenu vodu prethodni mjesec… Forum