U inat svima!

Naravno, teško je točno reći kada, gdje i kako je paljenje svijeće, upaljača ili mobitela u publici na koncertima postalo uobičajeno. Vjerojatno su se znale paliti i prije, neki pamte događaj na Woodstocku kada je netko sugerirao publici kako bi paljenjem svijeća moglo ritualno otjerati kišu. No, jedan od prvih pamtljivijih takvih rituala zbio se na koncertu Boba Dylana i The Banda 1974. On se toga osobno uplašio i gledao kako će brzo nekamo pobjeći, jer je mislio, ponukan prethodnim iskustvima, da publika negoduje. No, ispostavilo se da su time ipak izrazili simpatije. Primijećeno je kako su se svijeće palile na određene stihove poznatijih pjesama. Dylanu je to bilo tim čudnije, jer se to nije događalo na koncertima popularnijih bendova, poput Rolling Stonesa. No, to možda govori o Dylanovoj posebnosti. Stvar je možda pojačao odabir covera za live album Before The Flood, koji prikazuje mnoštvo upaljenih svijeća u publici. To je možda doprinijelo tome da se ritual proširi. Rolling Stone