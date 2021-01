Posjedujem kuću, dvorišne zgrade i rupu

Index donosi impresivnu iako zastrašujući kolekciju rupa nastalih oko Petrinje unatrag mjesec dana. Geofizičar Božo Padovan objasnio je pojavu ovih rupa, njih 45, odnosno urušnih vrtača: Prije 10-12 tisuća godina teren je bio građen od vapnenca, koji sada vidite na površini. U holocenu je rijeka Sunja donijela pretežito šljunkovit materijal. Uz to treba uvrstiti i vodu. Dolazi do otapanja vapnenačke stijene. Voda ispire šljunkovitu komponentu. Rupe bi se s vremenom pojavile i same od sebe.