Kad te „holivudski“ šarm košta stan i vikendicu

Francuska dizajnerica Anne Deneuchatel (53) izgubila je više od 800.000 eura nakon što je povjerovala prevarantima koji su se predstavljali kao Brad Pitt. Sve je počelo porukom na Instagramu od navodne Bradove majke, da bi ubrzo preko Telegrama počela se dopisivati i sa samim “Bradom”. Tijekom 14 mjeseci slala im je novac za „poklone“, „bolničke troškove“ i „filmske penale“, uvjerena da je u vezi s glumcem. Iako je ostala bez ušteđevine i završila na psihijatriji, tvrdi da joj nije žao jer ju je cijela iluzija potaknula na razvod od manipulativnog supruga. Index