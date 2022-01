Dijaloški intervju

U intervjuu za Ravno do dna momci iz poznatog benda uoči objave kompilacijskog albuma pričali su o nizu tema, iako mjestimično djeluje kao da Alex iz benda intervjuira Stajčića. Osim starih, ima i pokoja nova stvar, od koje se izdvaja Billy Goodbye. Nova je još pjesma „Curious“, no mi smo trenutno u procesu rada na novom materijalu. „Hits To The Head“ je samo uvertira. Svjesni smo da ljudi obično percipiraju kompilacijske albume kao trenutak zasićenja i kad se nema više nečeg novog za ponuditi. Vjeruj da će novi studijski album izaći i prije nego ga itko očekuje. Stajčić se prisjetio svirke na INmusicu i portreta Gavrila Principa, s kojim su aludirali kako je on taj koji je ubio Franza Ferdinanda i započeo Prvi svjetski rat, no za kojeg tvrde kako su ga jedino u Hrvatskoj i prepoznali.