I ne, nije hologram

Frontmen legendarnih Talking Headsa idućeg ljeta nastupa u Puli

David Byrne ponovno će nastupiti u Hrvatskoj 28. lipnja 2026., prvi put u pulskoj Areni, u organizaciji agencije Mars koncerti. Na turneju dolazi na valu odličnih kritika za svoj novi album Who is the sky?. Objavljeni su i novi datumi svjetske turneje, na kojoj Byrne nastupa s impresivnim ansamblom od 13 glazbenika, pjevača i plesača. Svi su potpuno mobilni tijekom cijelog koncerta, baš kao i na njegovoj hvaljenoj American Utopia turneji, što obećava vizualno i glazbeno nezaboravan spektakl. 24 sata


