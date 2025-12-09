I ne, nije hologram

Na svom prvom novom albumu nakon odličnog „American Utopia” iz 2018. kojim je na neki način preispitao i redefinirao što pop, dance, EDM pa i techno glazba može biti krajem prvog desetljeća novog milenija, Byrne se na „Who Is The Sky?” okreće neopterećenijem i jednostavnijem pristupu pisanju pjesama, a rezultat su pristupačne, vesele i pozitivne pjesme koje se na prvu mogu učiniti čak i banalnima. Iako glazbeno možda nije izazovan i uzbudljiv kao svoj prethodnik, ‘Who Is The Sky’ nudi jednu drugačiju vrstu ‘izazova i uzbuđenja’, a koja se prvenstveno nalazi u tekstovima, temama i referencama o svemu onom što nam je tako strano, ali i tako poznato o gradu u kojem vjerojatno nikad nismo bili. Ravno do dna