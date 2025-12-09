I ne, nije hologram

Na svom prvom novom albumu nakon odličnog „American Utopia” iz 2018. kojim je na neki način preispitao i redefinirao što pop, dance, EDM pa i techno glazba može biti krajem prvog desetljeća novog milenija, Byrne se na „Who Is The Sky?” okreće neopterećenijem i jednostavnijem pristupu pisanju pjesama, a rezultat su pristupačne, vesele i pozitivne pjesme koje se na prvu mogu učiniti čak i banalnima. Iako glazbeno možda nije izazovan i uzbudljiv kao svoj prethodnik, ‘Who Is The Sky’ nudi jednu drugačiju vrstu ‘izazova i uzbuđenja’, a koja se prvenstveno nalazi u tekstovima, temama i referencama o svemu onom što nam je tako strano, ali i tako poznato o gradu u kojem vjerojatno nikad nismo bili. Ravno do dna
Choir! Choir! Choir! je zanimljiv projekt koji publiku pretvara od pasivnih promatrača u sudionike u izvedbi, u članove zbora. Ovdje je njihov YouTube kanal na kojem objavljuju nastupe. U jednoj je izvedbi sudjelovao i David Byrne koji je zajedno sa grupom potpunih neznanaca otpjevao pjesmu Heroes u sjećanje na Davida Bowieja. BoingBoing
David Byrne je objavio da će njegov novi album American Utopia, napravljen u suradnji s producentima Brianom Enom i Rodaidhom McDonaldom (The xx, King Krule), biti objavljen 9. ožujka. Ovo je prvi Byrneov solo album od Grown Backwards iz 2004. godine. Novi album najavljuje pjesma Everybody’s Coming to My House, također napisana u suradnji s Enom. Pitchfork
David Byrne napisao je dobar tekst za Technology Review u kojem propituje ubrzani tehnološki napredak i njegov utjecaj na društvo. Umjetna inteligencija, roboti, samovozeći automobili… sve je to vrlo efektivno i vrlo korisno, no moramo se zapitati nema li sve to kao posljedicu eliminiranje ljudskog kontakta, piše Byrne.