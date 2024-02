Sintesajzer nije mrtav

Najnoviji izvođač desetog po redu INmusic festivala trenutno je jedan od najpopularnijih indie pop bendova na svijetu; Future Islands. Američki glazbeni časopis Rolling Stone uvrstio ih je 2014. godine među 10 najboljih novih izvođača. Uz headlinere Placebo, zatim Black Rebel Motorcycle Club, Eagles of Death Metal i We Are Shining, Future Islands su sljedeći najavljeni bend za INmusic 2015 i zasvirat će na OTP World Stageu.

Bend iz Baltimorea čini troje članova; Gerrit Wellmers (klavijature), William Cashion (bass, akustična i električna gitara) te karizmatični frontman Sammuel T. Harring. Na prvi pogled sasvim miran i pristojan mladić koji na pozornici postaje kontrast sam sebi i pokazuje svoju drugu stranu te svojom ekscentričnosti, pokretima i energijom podsjeća na najbolje trenutke jednog Henrya Rollinsa, dok istovremeno pjeva svoje pop balade uz povremeno “zavijanje”. Upravo na spektakularnom nastupu kod Lettermana svoj su jedinstven i beskrajno simpatičan live izričaj približili i svjetskoj publici. Pjesma koju su izvodili tada njihov je najveći singl “Seasons (Waiting for you)”, a koja je završila na mnogobrojnim popisima najboljih i najomiljenijih singlova protekle godine.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ee4bfu_t3c

Osnovani su 2006. godine, imaju 4 albuma iza sebe, a zadnji “Singles” iz 2014., sudeći po kritikama, je njihov najbolji album te im je donio najveću publiku. Q magazine je “Singles” opisao kao “briljantan i očaravajuć album”, a hvalospjevima se, između ostalih, pridružio i magazin Mojo koji je ustvrdio da njihova “ekstatična melankolija nikada nije zvučala tako slobodno”. Gostovali su u Zagrebu prošle godine kada su rasprodali koncert.