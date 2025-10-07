Friško iz rerne

Roman gađa aktuelne teme: (zlo)upotrebu tehnologije, prevlast veštačke inteligencije nad čovekom, neoliberalni kapitalizam, rat u Ukrajini, odnosno (ne)učešće NATO alijanse u njemu, bankovne prevare i pronevere. Sve ono, dakle, što nam dešava u savremenosti, u referentnom svetu koji je zaista gnusno mesto. Povrh toga, roman je napisan u paradigmatskoj strukturi koja se sastoji od glavnog toka priče i takozvanih umetnutih novela, upravo onako kako je koncipiran i Don Kihot, jedan od prvih modernih romana, što samo znači da Franjo Janeš odlično poznaje romanesknu strukturu i uzore. Ipak, on se zadovoljava narativizacijom koja ne ide dalje od onoga što jeste – vešto komponovana priča čije se značenje iscrpljuje završetkom narativa, u trenutku kada se izgubljeni ljubavnici ponovo spoje i protagonistov život zadobije celovitost koja mu je uskraćena sopstvenom greškom, odnosno činjenicom da je uhvaćen s prstima u medu. Vladimir Arsenić za Booksu.