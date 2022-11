Kome još nije jasno?

Gari Kasparov, bivši svjetski prvak u šahu i žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, osvrnuo se na ruske napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. “Ukrajina napada vojne mete kako bi obranila svoju zemlju i ljude od okupatora koji čine ratne zločine. Rusija gađa energetske sustave, opskrbu hranom i civile. Može li biti jasnije razlike i slike koja prikazuje kako izgleda zlo?” zapitao se Kasparov. “Čak i oni patetični koji pokušavaju izjednačiti dvije strane Putinove ničim isprovocirane invazije nemaju odgovora. Tjeraju li NATO ili Amerika Putinove snage na silovanja i etničko čišćenje? Na bombardiranje trafostanica i plinovoda? Na izgladnjivanje milijuna u Africi i Aziji? I to ne kao kolateralnu štetu, nego namjerno”, napisao je bivši šahovski prvak. Index

Ukraine strikes military targets to defend its land and people from invaders committing war crimes. Russia hits energy systems, food supplies, and civilians. Is there a clearer distinction of what evil looks like? https://t.co/C9rcEsw98t

— Garry Kasparov (@Kasparov63) November 1, 2022