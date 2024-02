Kao da je Beckett čest gost domaćih repertoara

Slavlje je prošlo, adventske svjećice su se ugasile, minuo je depresivni siječanj, i već u veljači Dramsko kazalište ima dvije premijere: na početku Decu, na samom prijestupnom kraju Kraljevo. Preskok naizgled još veći od onog zadanog u studenom i prosincu 2023., ali i njegov logični nastavak. Pitanje je, međutim, nakon ovih slavljeničkih mjeseci koji pomalo još uvijek traju, ima li kazalište u Frankopanskoj zaista snage i volje održati tako široki raspon svojih interesa, od produkcijske do poetičke razvedenosti? Ima li unutarnje snage za koheziju koja sve to može držati na okupu? Ima li, na koncu, publiku za to? Mreža je bačena široko, pod različitim utjecajima, i subjektivnim i objektivnim, i nešto je ulova dala. Međutim, kad se ugase i posljednje svjećice na slavljeničkoj torti, ostaje uobičajenost svakodnevnog repertoarnog života i preživljavanja, ostaje ansambl koji se mora konsolidirati nakon izvanrednog stanja, kuća u koju se svi moraju vratiti, uključujući i publiku koja od te kuće ima potpuno različita očekivanja. Kulturpunkt