Rock'n'roll guske

Album „Getting Killed“ svojom, može se reći, zvučnom razbarušenošću iz koje se iščitava mnoštvo utjecaja kao da se nameće kao soundtrack upravo ovog trenutka u SAD-u. Jest da bend kao uzore navodi moderne engleske bendove kao što su Squid i već spomenuti Black Midi Geordieja Greepa, no Beats ih je svojim intervencijama gurnuo i u ozračja vremena kad je rock and roll bio slobodan i koja podsjećaju i na rad Captain Beefhearta, kao što donosi i svojevrsne world music rakurse kad bubnjevi i razne udaraljke preuzmu pjesme i nose ih u smjeru nekih ritualnih plesnih trenutaka bez zadrške. Može se reći i da je ovo jedan od onih albuma koji se već samim početkom „trudi“ rastjerati što više slučajnih padobranaca među slušateljima. Kažu na Ravno do dna