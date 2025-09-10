Seksualna revolucija, ali s kalkulatorom u ruci

Pokazalo se da su muškarci u prosjeku, tijekom svog života, imali 6 seksualnih partnera, a žene njih 7, pokazala je Superdrugova anketa. Anketa je pokazala i kako žene koje su imali 14 ili više partnera, muškarci smatraju promiskuitetnima, dok žena ‘praštaju’ jednog partnera više, odnosno promiskuitetnim smatraju onog muškarca koji je imao 15 ili više partnerica. I muškarci i žene su se složili da je idealan ukupni broj seksualnih partnera – 7. To je neki prosječan broj, no on se uvelike razlikuje od države do države. Tako, primjerice, Francuzi smatraju kako je idealan broj partnera 10, a Nizozemci – 6. Net.hr