Seksualna revolucija, ali s kalkulatorom u ruci

Generacija Z je opsjednuta brojem partnera

Iako su odrasli u doba seksualne slobode, pripadnici Generacije Z više od drugih brinu o prošlosti svojih partnera. Čak 41 % priznaje da bi ih smetao (određen) broj bivših, dok starije generacije, osobito 65+, uglavnom ne mare. Gotovo trećina mladih smatra da su “dva ili manje” partnera prihvatljivi. Stručnjaci objašnjavaju da digitalno doba pojačava usporedbe i tjeskobu, pa brojke dobivaju na važnosti. Muškarci su nešto opušteniji od žena, no ključ ostaje – otvoren razgovor bez osuđivanja. Index


Europljani u prosjeku imaju 6 – 7 seksualnih partnera

Pokazalo se da su muškarci u prosjeku, tijekom svog života, imali 6 seksualnih partnera, a žene njih 7, pokazala je Superdrugova anketa. Anketa je pokazala i kako žene koje su imali 14 ili više partnera, muškarci smatraju promiskuitetnima, dok žena ‘praštaju’ jednog partnera više, odnosno promiskuitetnim smatraju onog muškarca koji je imao 15 ili više partnerica. I muškarci i žene su se složili da je idealan ukupni broj seksualnih partnera – 7. To je neki prosječan broj, no on se uvelike razlikuje od države do države. Tako, primjerice, Francuzi smatraju kako je idealan broj partnera 10, a Nizozemci – 6. Net.hr