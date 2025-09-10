Seksualna revolucija, ali s kalkulatorom u ruci
Generacija Z je opsjednuta brojem partnera
Iako su odrasli u doba seksualne slobode, pripadnici Generacije Z više od drugih brinu o prošlosti svojih partnera. Čak 41 % priznaje da bi ih smetao (određen) broj bivših, dok starije generacije, osobito 65+, uglavnom ne mare. Gotovo trećina mladih smatra da su “dva ili manje” partnera prihvatljivi. Stručnjaci objašnjavaju da digitalno doba pojačava usporedbe i tjeskobu, pa brojke dobivaju na važnosti. Muškarci su nešto opušteniji od žena, no ključ ostaje – otvoren razgovor bez osuđivanja. Index