Nama kutija, njima Gucci
Generali Stadium: Predstavljen novi dom Intera i Milana
Inter i Milan službeno su predstavili projekt zajedničkog Generali Stadiuma vrijednog 650 milijuna eura, čije se otvorenje očekuje u sezoni 2031./32. Stadion kapaciteta 71.500 gledatelja imat će šesterokutni dizajn i strme tribine inspirirane Dortmundovim Žutim zidom. Sponzorski ugovor s osiguravateljskom kućom Generali sklopljen je na dvadesetak godina, no zbog UEFA-inih pravila, u europskim natjecanjima stadion će se zvati Milano Stadium. Index