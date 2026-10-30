Nama kutija, njima Gucci

Generali Stadium: Predstavljen novi dom Intera i Milana - Monitor.hr
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Generali Stadium: Predstavljen novi dom Intera i Milana

Inter i Milan službeno su predstavili projekt zajedničkog Generali Stadiuma vrijednog 650 milijuna eura, čije se otvorenje očekuje u sezoni 2031./32. Stadion kapaciteta 71.500 gledatelja imat će šesterokutni dizajn i strme tribine inspirirane Dortmundovim Žutim zidom. Sponzorski ugovor s osiguravateljskom kućom Generali sklopljen je na dvadesetak godina, no zbog UEFA-inih pravila, u europskim natjecanjima stadion će se zvati Milano Stadium. Index


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