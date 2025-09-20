San Siro ide u mirovinu, stiže "svetište" nogometa
Milan i Inter do 2031. dobivaju “Katedralu” – najmoderniji stadion u Europi
Predsjednik AC Milana Paolo Scaroni najavio je da će Milan i Inter do 2031. dobiti najmoderniji stadion u Europi, nadimka “Katedrala”. Novi stadion, kapaciteta 60.000 gledatelja, inspiriran je milanskom katedralom i Gallerijom Vittorio Emanuele. Projektom se predviđa i velika urbana obnova četvrti San Siro s puno zelenih površina i podzemnim parkingom. Trošak izgradnje iznosi oko milijardu eura, dok je zemljište kupljeno za 197 milijuna. Novi stadion trebao bi biti spreman za Euro 2032., kojem su domaćini Italija i Turska. Index