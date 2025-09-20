Milan i Inter do 2031. dobivaju "Katedralu" – najmoderniji stadion u Europi - Monitor.hr
Danas (07:00)

San Siro ide u mirovinu, stiže "svetište" nogometa

Milan i Inter do 2031. dobivaju “Katedralu” – najmoderniji stadion u Europi

Predsjednik AC Milana Paolo Scaroni najavio je da će Milan i Inter do 2031. dobiti najmoderniji stadion u Europi, nadimka “Katedrala”. Novi stadion, kapaciteta 60.000 gledatelja, inspiriran je milanskom katedralom i Gallerijom Vittorio Emanuele. Projektom se predviđa i velika urbana obnova četvrti San Siro s puno zelenih površina i podzemnim parkingom. Trošak izgradnje iznosi oko milijardu eura, dok je zemljište kupljeno za 197 milijuna. Novi stadion trebao bi biti spreman za Euro 2032., kojem su domaćini Italija i Turska. Index


Slične vijesti

28.12.2019. (13:30)

Spašava sezonu

Ibrahimović u Milanu nakon sedam godina

Zlatan Ibrahimović potpisao je šestomjesečni ugovor s AC Milanom, u koji se tako vraća nakon sedam godina. “Vraćam se u klub koji poštujem i grad koji obožavam. Tu sam da pomognem spasiti ovu sezonu, koja nije dobro počela”, kazao je Ibrahimović na predstavljanju. Ibrahimović je igrao u Milanu od 2010. do 2012. godine, nastupio je u 85 utakmica i postigao 56 golova.

05.08.2015. (15:09)

Tajlandski biznismen dogovorio kupovinu manjinskog udjela u AC Milanu