San Siro ide u mirovinu, stiže "svetište" nogometa

Zlatan Ibrahimović potpisao je šestomjesečni ugovor s AC Milanom, u koji se tako vraća nakon sedam godina. “Vraćam se u klub koji poštujem i grad koji obožavam. Tu sam da pomognem spasiti ovu sezonu, koja nije dobro počela”, kazao je Ibrahimović na predstavljanju. Ibrahimović je igrao u Milanu od 2010. do 2012. godine, nastupio je u 85 utakmica i postigao 56 golova.