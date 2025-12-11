Nije zato što si tako jeo, nego ti je tako grah pao

Pad stope cijepljenja među djecom, promjene u ponašanju i prehrambenim navikama – i, naravno, klimatske promjene – pridonijeli su savršenoj oluji u kojoj su se opasne bolesti, za koje se smatralo da su gotovo izumrle, vratile u zemlje koje su ih prethodno gotovo posve eliminirale, piše Politico. Uz to, bakterije postaju sve otpornije na antibiotike, što znači da je jedan od najtransformativnijih lijekova u posljednjih 100 godina sada ugrožen. Češće su epidemije ospica, sifilisa, gihta, a posebno brine pojava gube i malarije u SAD-u. Tportal