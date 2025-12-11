Nije zato što si tako jeo, nego ti je tako grah pao
Genetika ima znatno veću ulogu u razvoju gihta nego prehrana i životni stil
Giht, odnosno artritična upala zglobova, nastaje zbog visokih razina mokraćne kiseline u krvi, koja stvara oštre kristale u zglobovima. Bol i nelagoda javljaju se kada imunološki sustav napadne te kristale. Prema istraživačima, genetika igra ključnu ulogu u svakoj fazi ovog procesa – od načina na koji tijelo transportira mokraćnu kiselinu do vjerojatnosti da će imunološki sustav reagirati na kristale. Iako giht može imati faze poboljšanja i pogoršanja, postoje učinkoviti tretmani. Index