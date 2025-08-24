Tko je Jeffrey? Nikad čula

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je transkripte intervjua s Ghislaine Maxwell, osuđenom suradnicom Jeffreyja Epsteina. Maxwell nije optužila nikoga, uključujući Trumpa (Index), poriče Epsteinove i vlastite zločine te sugerira da Epstein nije počinio samoubojstvo. Imena poznatih osoba pojavljuju se u transkriptima, no nikoga ne tereti. Intervju otkriva malo novog, a vjerodostojnost Maxwellina iskaza narušava njezina osuđujuća presuda i proturječne tvrdnje. Index… Tko je uopće ona? Desna ruka Epsteina, svojim visokopozicioniranim, bogatim klijentima i poznanicima sređivala je djevojke za zabavu, a nije joj strano bilo ni podvođenje maloljetnica… (tportal)