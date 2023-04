Tiha i poslušna, u strahu od pogreške

Kako opisati političku situaciju u Italiji nakon izbora Giorgije Meloni za premijerku te zemlje? Je li to fašizam, populizam ili desni autoritarizam? Imamo li mi uopće izraz za novonastalu situaciju? Kako nazvati nove pojave nacionalizma, šovinizma i rasizma, ako nam povijesni pojam fašizma nije dovoljan? U nedostatku boljeg posegnulo se za pojmom postfašizma. To je neki fašizam nakon fašizma, koji ima neka njegova obilježja, ali se po nečemu i razlikuje. Znači li to da su na djelu samo stanovita fašistoidnost ili autoritarnost, koji nas ipak ne bi trebali toliko brinuti? Ili pak možemo govoriti o društvima koja su u nekim elementima, na primjer identitetskim politikama, kako kaže Boris Buden, možda i gora od fašizma, samo mi za tu situaciju još nemamo novi naziv? Novosti