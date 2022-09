Majka, Talijanka, kršćanka

Prema privremenim rezultatima, desni blok na čelu s Braćom Italije, strankom koju vodi Meloni, trebao bi imati uvjerljivu većinu u oba doma talijanskog parlamenta. Time bi postala prva premijerka u povijesti te zemlje, i to s najdesnijom vladom još od Mussolinija. Ona sama zagovara tradicionalne katoličke obiteljske vrijednosti, ali kaže da će sačuvati talijanski zakon o pobačaju koji dopušta prekide trudnoće, ali omogućuje doktorima da odbiju provoditi ih. No kaže da želi ženama koje misle da im je pobačaj jedina opcija dati pravo na izbor. Sve do nedavno njezini ideološki uzori također su uključivali ruskog Vladimira Putina, kojeg je hvalila zbog “obrane europskih vrijednosti i kršćanskog identiteta” u svojoj knjizi. Meloni je prije spominjala Hrvatsku u kontekstu promjena granica. Iznijela je lažnu tvrdnju da talijanske obitelji dobivaju državni novac kako bi ugostili migrante, a tada se dotakla i ulaska Hrvatske u EU. Index