Vukovar je stradao i u ratu i stradava u miru. Lokalni i nacionalni političari koji parazitiraju na nacionalizmu i etnomafijaškoj podjeli političkog plijena doveli su do toga da zgrade jesu obnovljene, ali posla nema, ljudi se masovno iseljavaju, mladi nemaju perspektivu, a na ulicama ima mnogo droge. Vukovar je jedan od gradova s najnižom izlaznošću na izbore u državi. To govori da ljudi više ne vjeruju ni u kakvu promjenu. A pazite, u Vukovar su sve vlade do sada uložile jako puno novaca. Znači da se traži nešto što se novcima očito ne može kupiti – priča Bojan Glavašević u intervjuu sa Sanjom Modrić za Telegram.