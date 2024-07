Za sve danas postoji zaseban uređaj

Zvuči kao san, kao fantazija ili – u najmanju ruku – kao znanstvena fantastika: dobivanje energije, električne struje iz prljave vode. No kemičaru sama ideja nije strana jer zna da je najvažniji proces u pročišćavanju vode oksidacija organske tvari, a gdje se jedno oksidira drugo se reducira – drugim riječima dolazi do prelaska elektrona s molekule na molekulu. Radi se jednostavno o tome da su znanstvenici napravili elektrodu od barijeva titanata, koja obasjana Sunčevom svjetlošću oksidira organsku tvari i pritom proizvodi električnu energiju. To radi tako da uzima elektrone iz otopine (prljave vode) te ih potom predaje kisiku, O2. To je stara ideja, ali je izvedba nova. Konačni cilj istraživanja? Eto ga u naslovu novijeg znanstvenog rada: microbial fuel cell (mikrobni gorivni članak), a to znači dobivanje energije oksidacijom goriva (octene kiseline i sl.) što ga proizvode mikrobi razgradnjom otpadne tvari. Nenad Raos za Bug.