No stress kao turistička atrakcija
Globalni indeks mira 2026: Island i dalje na tronu, Slovenija prvi put među pet najsigurnijih
Unatoč globalnom padu sigurnosti, Globalni indeks mira za 2026. godinu izdvaja oaze stabilnosti. Island je već 19. godinu zaredom najsigurnija zemlja svijeta zahvaljujući niskoj stopi kriminala i društvenoj jednakosti. Slijede ga izolirani Novi Zeland s pooštrenim zakonima o oružju i neutralna Švicarska, utemeljena na visokom međusobnom povjerenju. Najveće je iznenađenje susjedna Slovenija, koja je prvi put ušla u top 5 zbog niske vojne potrošnje i stabilnosti, dok peto mjesto drži vojno neutralna Irska. Ove zemlje uspješno prkose napetostima spajajući učinkovite institucije, visoku kvalitetu života i suživot s prirodom. tportal