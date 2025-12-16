Globalni sukobi ne jenjavaju, najopasnija žarišta ostaju Palestina, Ukrajina i Meksiko - Monitor.hr
Danas (19:00)

Ako ste planirali putovanje, radije odgodite

Globalni sukobi ne jenjavaju, najopasnija žarišta ostaju Palestina, Ukrajina i Meksiko

ACLED-ov Indeks sukoba bilježi više od 204.000 nasilnih događaja i preko 240.000 smrtnih slučajeva u godinu dana, uz stabilnu, ali iznimno visoku razinu globalnog nasilja. Ukrajina i Palestina čine više od 40% svih sukoba, dok je Palestina među geografski najraširenijima. Sudan i Mjanmar ostaju izrazito smrtonosni, a Mjanmar prednjači po broju oružanih skupina. Nasilje bandi pogoršalo je stanje u Haitiju, Ekvadoru, Meksiku i Brazilu, potvrđujući da se globalna sigurnosna slika ne popravlja. N1


Slične vijesti

09.12. (19:00)

Novo bure baruta

Bivši agent CIA-e otkriva najopasnije zemlje svijeta: Jemen, Somalija, Gaza, Afganistan i Pakistan

S time da je Pakistan opasan samo djelomično. Svoja putovanja u Jemen Bivši agent CIA-e John Kiriakou opisuje kao sve opasnija, uključujući tragediju u kojoj je šest južnokorejskih diplomata ubijeno odmah po dolasku. Nekoliko dana kasnije stradala je i obavještajna ekipa poslana istražiti napad. Nestabilnost tih zemalja predstavlja rizik i za diplomate i za civile, a također upozorava da je globalna sigurnosna situacija trenutačno izrazito neizvjesna. N1