Ako ste planirali putovanje, radije odgodite
Globalni sukobi ne jenjavaju, najopasnija žarišta ostaju Palestina, Ukrajina i Meksiko
ACLED-ov Indeks sukoba bilježi više od 204.000 nasilnih događaja i preko 240.000 smrtnih slučajeva u godinu dana, uz stabilnu, ali iznimno visoku razinu globalnog nasilja. Ukrajina i Palestina čine više od 40% svih sukoba, dok je Palestina među geografski najraširenijima. Sudan i Mjanmar ostaju izrazito smrtonosni, a Mjanmar prednjači po broju oružanih skupina. Nasilje bandi pogoršalo je stanje u Haitiju, Ekvadoru, Meksiku i Brazilu, potvrđujući da se globalna sigurnosna slika ne popravlja.