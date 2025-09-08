Globalno tržište društvenih igara doseglo vrijednost od 13 milijardi dolara - Monitor.hr
Zamisli da se s društvom možeš zabaviti i bez aplikacija i ekrana

Globalno tržište društvenih igara doseglo vrijednost od 13 milijardi dolara

U proteklih 20 godina dogodila se proliferacija društvenih igara – što kartaških, što igara na ploči – koja je u zadnje tri godine dosegla svoj vrhunac, bar što se volumena tiče. Procjenjuje se da je globalno tržište društvenih igara doseglo vrijednost od 13 milijardi dolara, a projekcije pokazuju da će vrijednost tržišta do 2030. godine, ne pukne li trenutni balon, preći 30 milijardi dolara. Scrabble i Monopoly i dalje dominiraju tržištem, to nije sporno, ali i manje poznate igre imaju sve češće inkurzije u mainstream, poput Wingspana. Dungeons and Dragons je gotovo zasebna subkultura, a broj jedan na listi prema Carta Magici od prošle godine je Catan i njegove ekspanzije i inačice. Iako se vjeruje da je pandemija s mjerama izolacije tu učinila svoje, od 90-ih naovamo bujna mašta brojnih tvoraca društvenih igara je jednostavno eksplodirala. Zanimljiv članak od prošle godine donosi Telegram


Slične vijesti

29.12.2024. (10:00)

Neka svađe započnu!

Najbolje društvene igre 2024. prema izboru tportala

  • Harmonies – “Skaldni karton, neskladni igrači”: Ekološki osviještena igra slaganja 3D ekosustava s predivno ilustriranim kartama. Cilj? Sagraditi staništa i naseliti životinje, a usput se diviti vlastitim remek-djelima dok bodovi ne kažu tko je pravi čuvar prirode.
  • Moonrakers – “Svemirski pregovori: laži, varaj, dominiraj”: Luksuzna igra izgradnje špilova i pregovaranja u kojoj svemirski kapetani sklapaju saveze, izdaju ih i pokušavaju skupiti prestiž. Poštenje? Opcionalno. Vaš budžet? Definitivno u opasnosti.
  • Zoo Vadis – “Politika u zoološkom vrtu: tko će biti kralj jungle?”: Pregovaračka igra u kojoj životinjske vrste lobiraju za svoje mjesto na vrhu. Trebat će vam saveznici, ali ne prebliski – nitko ne voli nož u leđa od najboljeg prijatelja.
  • My Gold Mine – “Patuljci, zlato i – zmaj! Što bi moglo poći po zlu?” Brza i zabavna igra za sve uzraste. Kopajte zlato dok vas zmaj ne pojede. Ključ uspjeha? Nije zlato, već šala na račun kolege koji je povukao kartu zmaja.
  • Hansa Teutonica – “Trgovina, podmetanja i srednjovjekovna pasivna agresija”: Euroigra visoke konkurencije i niskih moralnih standarda. Gradite trgovačke mreže, zarađujte bodove, a protivnicima naplatite svaku njihovu ambiciju. Savršen recept za prijateljsku netrpeljivost.
  • Heat: Pedal to The Metal – “Utrke, zavoji i ozloglašeni preveliki gas”: Igra utrkivanja u stilu ‘Čovječe, ne ljuti se’ za ljubitelje brzine. S pravilima koja vas uvijek drže u igri, budite spremni na gas do daske i fotofiniš u kojem nitko ne ostaje hladan.
27.12.2024. (23:00)

I u Mezopotamiji su znali za 'board game-ove'

Arheolozi razradili pravila prastare društvene igre na ploči, nazvane “igra dvadeset polja”

Gotovo 50 godina nakon što je iskopana 1977., stručnjaci su napokon razradili pravila drevne društvene igre ​​pronađene u Šahri Suhteu, “Spaljenom gradu” u jugoistočnom Iranu. Ono za što se pretpostavlja da je kompletan set, uključujući ploču, 27 dijelova, 20 kružnih prostora za držanje tih dijelova i 4 kockice s kružnim oblicima ugrađenim u njih, izvađeno je iz groba starog oko 4500 godina. Iako je bila slična drugoj drevnoj igri „Kraljevska igra iz Ura” (Royal Game of Ur), uočeno je dovoljno razlika koje su otežavale poznavanje točnih pravila. Ploča podsjeća na zmiju, s glavnim dijelom u koji se stavljaju figure, dijelom mosta koji služi kao put za preživljavanje te trećim dijelom za glavu i rep zmije. Igrači bi bacali kockice kako bi unaprijedili svoje figure i kretali se pločom brže od protivnika. Naravno, ne možemo sa sigurnošću znati kako se ova igra igrala, ali nova pravila odgovaraju ploči, figurama i kockicama. Bug