Zamisli da se s društvom možeš zabaviti i bez aplikacija i ekrana

Gotovo 50 godina nakon što je iskopana 1977., stručnjaci su napokon razradili pravila drevne društvene igre ​​pronađene u Šahri Suhteu, "Spaljenom gradu" u jugoistočnom Iranu. Ono za što se pretpostavlja da je kompletan set, uključujući ploču, 27 dijelova, 20 kružnih prostora za držanje tih dijelova i 4 kockice s kružnim oblicima ugrađenim u njih, izvađeno je iz groba starog oko 4500 godina. Iako je bila slična drugoj drevnoj igri „Kraljevska igra iz Ura" (Royal Game of Ur), uočeno je dovoljno razlika koje su otežavale poznavanje točnih pravila. Ploča podsjeća na zmiju, s glavnim dijelom u koji se stavljaju figure, dijelom mosta koji služi kao put za preživljavanje te trećim dijelom za glavu i rep zmije. Igrači bi bacali kockice kako bi unaprijedili svoje figure i kretali se pločom brže od protivnika. Naravno, ne možemo sa sigurnošću znati kako se ova igra igrala, ali nova pravila odgovaraju ploči, figurama i kockicama.