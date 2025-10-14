Kad ti i kava plačete zbog inflacije
Globalno tržište kave pred najvećom krizom u desetljeću
Cijene kave dosegle su rekordne razine zbog klimatskih promjena, suša u Brazilu i Vijetnamu, carina na brazilski izvoz i rasta troškova proizvodnje. Uz to, bolesti poput lisne hrđe, manjak radne snage i zahtjevi za održivom proizvodnjom dodatno smanjuju prinose. Brazil i Vijetnam, koji zajedno čine više od polovice svjetske proizvodnje, najteže su pogođeni. Analitičari očekuju da će se tržište stabilizirati tek za tri godine, a cijena šalice kave porasti 4–7 posto već iduće godine. Poslovni