Globalno tržište kave pred najvećom krizom u desetljeću - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad ti i kava plačete zbog inflacije

Globalno tržište kave pred najvećom krizom u desetljeću

Cijene kave dosegle su rekordne razine zbog klimatskih promjena, suša u Brazilu i Vijetnamu, carina na brazilski izvoz i rasta troškova proizvodnje. Uz to, bolesti poput lisne hrđe, manjak radne snage i zahtjevi za održivom proizvodnjom dodatno smanjuju prinose. Brazil i Vijetnam, koji zajedno čine više od polovice svjetske proizvodnje, najteže su pogođeni. Analitičari očekuju da će se tržište stabilizirati tek za tri godine, a cijena šalice kave porasti 4–7 posto već iduće godine. Poslovni


Slične vijesti

18.07. (13:00)

I kava ima loš dan

Šalica luksuza: Kava sve skuplja, a država ne popušta

Cijene sirove kave na svjetskim burzama rastu zbog Trumpovih carina na brazilsku kavu i loših vremenskih uvjeta. Kilogram arabice poskupio je s osam na gotovo 14 eura, a domaći pržioničari i ugostitelji očekuju daljnji pritisak na cijene. Iako su neki pod višegodišnjim ugovorima, najavljuju moguća poskupljenja. U Hrvatskoj dodatni problem predstavljaju visoke trošarine, koje čine kavu skupljom nego u susjednim državama. Prosječna šalica već sada košta 2,14 eura, a budućnost ne miriše na jeftiniju kavu. tportal