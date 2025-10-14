Kad ti i kava plačete zbog inflacije

Cijene sirove kave na svjetskim burzama rastu zbog Trumpovih carina na brazilsku kavu i loših vremenskih uvjeta. Kilogram arabice poskupio je s osam na gotovo 14 eura, a domaći pržioničari i ugostitelji očekuju daljnji pritisak na cijene. Iako su neki pod višegodišnjim ugovorima, najavljuju moguća poskupljenja. U Hrvatskoj dodatni problem predstavljaju visoke trošarine, koje čine kavu skupljom nego u susjednim državama. Prosječna šalica već sada košta 2,14 eura, a budućnost ne miriše na jeftiniju kavu. tportal