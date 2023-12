Magla svuda, magla oko nas...

Lopta je u 14. minuti stigla do Kramarića, koji je ostao sam na drugoj stativi i zabio. Isprva se činilo da je zaleđe, no VAR je očito ustvrdio da je Mkrtchyana lopta dirala i onda došla do Kramarića. To je bio četvrti nastup u kvalifikacijama, s obzirom da su propustili dva susreta zbog Lige nacija. S nova tri boda reprezentativci su prestigli Tursku i sada na prvom mjestu dočekuju rasplet. Index