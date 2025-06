U Engleskoj je nakon pandemije zabilježen porast sudjelovanja djece u dobi od 5 do 16 godina na nogometnim natjecanjima, no nedavno istraživanje organizacije Sport England pokazalo je da je u dobnoj skupini od 16 do 24 godine zabilježen pad od 27 %. Od 2006. Njemačka je izgubila gotovo 6.000 nogometaša u selekcijama do 19 i do 17 godina. Njemački nogometni savez (DFB) hitno potiče reforme pod vodstvom šefa omladinskog nogometa i bivšeg trenera Bundeslige Hannesa Wolfa. Djelomično je uzrok što mlade više ne zanima nogomet i porast digitalnih platformi, ali tu su i troškovi organiziranog igranja te suočavanje s velikim očekivanjima i intenzivnim rasporedima koji su dobro dokumentirani u omladinskom nogometu. Uz to, tu su i ozljede, razvodi ili preseljenja roditelja. DW