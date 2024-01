I Google ima svog Tonija Miluna

Još od prvih tražilica poput Yahooa! Ili Alta Viste, kreatori sadržaja su željeli da njihova stranica bude prva i tražili su načine kako to postići. Praksa je od tada pa do danas bila ista. Otkriti kako tražilice funkcioniraju i prilagoditi sadržaj tome. Tražilicama je uvijek bio cilj ponuditi korisnicima najbolji sadržaj tako da one redovito mijenjaju svoj algoritam, a samim time se mijenjaju i SEO strategije. Neke od njih su se zadržale i do danas. Netokracija

1994.: Yahoo! I natrpavanje ključnih riječi – prije Googlea primat je imao Yahoo koji je počeo s algoritmom koji broji ključne riječi

– prije Googlea primat je imao Yahoo koji je počeo s algoritmom koji broji ključne riječi 1996.: Google revolucija – Njihov algoritam PageRank je rangirao stranicu s obzirom na broj backlinkova , tj. broj drugih stranica koje pokazuju na nju (danas jedan od stupova SEO-a)

, tj. broj drugih stranica koje pokazuju na nju (danas jedan od stupova SEO-a) 1998.: Početak kupovanja backlinkova – praksa koja se do danas zadržala, katalog s linkovima koji se naplaćuju. Google to obeshrabruje

– praksa koja se do danas zadržala, katalog s linkovima koji se naplaćuju. Google to obeshrabruje 2003.: Uragan Florida – prvi veliki Google-ov update, stvorilo kaos malim stranicama , od tada se SEO strategija prilagođava Googleovim ažuriranjima algoritma

, od tada se SEO strategija prilagođava Googleovim ažuriranjima algoritma 2013.: Natural language processing – Google je počeo pratiti da li su tekstovi pisani na prirodan način i kažnjavati neprirodno ubacivanje ključnih riječi samo radi rangiranja

i kažnjavati neprirodno ubacivanje ključnih riječi samo radi rangiranja 2014.: E. A. T. smjernice – fokus na kvalitetan sadržaj i backlinkove

i backlinkove 2019.: Mobile first – godine kada su primat počeli preuzimati mobilni uređaji, odnosno prednost se daje pregledu mobilnih verzija stranica

stranica 2023.: Helpful content update – više nije dovoljno da sadržaj bude lijepo napisan, stručan i vjerodostojan. Sada mora biti i koristan

Buduće strategije SEO optimizacije: Google jako forsira “one click SERP”. Pokušava ljudima dati instantan odgovor na njihov upit bez potrebe za posjećivanjem stranice (onaj opis koji vam se zadnje vrijeme javlja na vrhu tražilice).