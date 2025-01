Hakeri vrebaju na sve strane

Već se duže piše kako “Kvantna apokalipsa dolazi”, a odnosi se na mogući budući scenarij u kojem kvantna računala postaju dovoljno snažna da s lakoćom probiju trenutne metode enkripcije. To bi moglo dovesti do masovnog narušavanja privatnosti i sigurnosti na Internetu, uzrokujući značajne poremećaje u financijskim sustavima, vladinoj komunikaciji i drugim osjetljivim podacima. Sve brži razvoj kvantnih računala, poput Googleovog čipa Willow, otvara mogućnost hakiranja kriptovaluta koristeći kvantnu tehnologiju. Bitcoin, temeljen na kriptografiji javnog ključa, mogao bi postati ranjiv, osobito za adrese s izloženim ključevima. Stručnjaci upozoravaju na gubitke u bilijunima dolara i moguće ekonomske krize, no ističu da još ima vremena za prilagodbu mreže otpornim oblicima enkripcije. Za sada, prijetnja ostaje tempirana bomba. Bug