Brat blizanac, a konkurencija

Umjetničko djelo stvoreno umjetnom inteligencijom bez ljudskog djelovanja ne može se zaštititi autorskim pravima prema američkom zakonu, presudio je američki sud u Washingtonu. Samo djela koja je stvorio čovjek mogu se zaštititi autorskim pravima, rekla je američka sutkinja Okružnog suda Beryl Howell, potvrdivši odbijenicu Američkog ureda za autorska prava koju je popunio računalni znanstvenik Stephen Thaler u ime svoga sustava DABUS. Thalerov zahtjev za odobravanje patenata koje je osmislio DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) odbio je već prije američki Patentni ured. Thaler je također predao zahtjev za patente koje generira DABUS u drugim zemljama: Velikoj Britaniji, Južnoafričkoj Republici, Australiji i Sudijskoj Arabiji, s ograničenim uspjehom. Thalerov odvjetnik Ryan Abbott izjavio je da se on i njegov klijent snažno protive odluci i da će se žaliti. Index