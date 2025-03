Umjetna inteligencija u Hrvata: ludilo, ekspanzija i interaktivna karta

DeepSeek navodi da su njegovi modeli umjetne inteligencije usporedivi s onima američkih divova, poput OpenAI-ja, koji stoji iza ChatGPT-ja, i Googleovog Geminija, ali znatno jeftiniji. To je izazvalo pad raznih američkih dionica, posebno proizvođača čipova Nvidije koji je zabilježio rekordan jednodnevni gubitak za bilo koju tvrtku na Wall Streetu. Model koristi napredne tehnike poput “chain-of-thought” rezoniranja i pokazuje sposobnost samopoboljšanja bez ljudskog nadzora. Ovaj model postao je simbol tehnološke inovativnosti Kine i potaknuo je širu raspravu o globalnoj dominaciji u sektoru umjetne inteligencije. Index, uz to, DeepSeek je poručio da koristi jeftinije čipove i manje podataka, što je dovelo do pada cijena dionice Nvidije za 17 posto (Index)… Trump je izrazio optimizam: Nećete toliko trošiti, a dobit ćete isto (Index)… komentiraju i na Forumu