Ono što se na Monitoru godinama radi ručno

Niti na jednom od 27 tržišta europskog bloka Google nije aktivirao pristup svojem novom chatbotu. Naravno, uvijek ga možete "zavarati" korištenjem VPN-a i virtualnom promjenom lokacije s koje mu pristupate, ali to nije poanta – bitno je ono zbog čega Google nije službeno donio svoj najiščekivaniji alat u Europsku uniju. Kao prvi, očigledni odgovor, nameće se stroga europska Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), zbog koje je nedavno i ChatGPT bio onemogućen na području Italije. Tada su regulatori zahtijevali da OpenAI osigura provjeru dobi korisnika i uskladi svoje upravljanje osobnim podacima s europskim pravilima, a tek nakon toga ChatGPT je mogao biti ponovno stavljen u funkciju. Službenog odgovora iz Googlea nema, no s portala WinFuture za pojašnjenje su pitali – Bard. On im je odgovorio upravo kako je bilo očekivano: Sustav trenutačno nije potpuno usklađen s GDPR-om, a kada se to dogodi, postat će dostupan i na području Europske unije.