Dva dana teških boja

Naravno da nastup Laibacha u Boogaloou i historijski ima smisla budući da je u pitanju ista ona dvorana nekad poznata kao Moša Pijade u kojoj su 1983. nastupili u sklopu zloglasnog 12. zagrebačkog muzičkog bienallea izvodeći svoj performans “We Forge the Future” koji se sastojao od više multimedijalnih projekcija od kojih je jedna uključivala paralelno prikazivanje propagandnog filma “Revolucija še traja” sa prizorima iz pornografskog filma. Performas je, legenda kaže, bio prekinut kad je lice Josipa Broza Tita bilo prikazano istovremeno s penisom u erekciji, što je naravno proizvelo nezapamćeni skandal u socijalističkoj zemlji. Poput Heraklitove rijeke, Laibach je vječno u stanju izmjene i njihova dva koncerta nikad nisu ista. Svakim izlaskom na pozornicu otkrivaju nam neko drugo lice, premda im svi oblici nisu i ne mogu biti jednako atraktivni. Ravno do dna, na Forumu su osupnuti njihovom verzijom hita iz 80-ih “I Want to Know What Love Is.