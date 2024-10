Natrag u garažu!

Rock mašina Monster Magnet vraća se u Zagreb i to u klub Boogaloo u srijedu 9. listopada, u sklopu velike europske turneje kojom obilježavaju 35 godina benda. Prvo desetljeće polako su gradili karijeru bez većih uspjeha, da bi 1998. izdali uspješni “Powertrip” s kojeg su skinuti veliki singlovi “Space Lord”, “Powertrip”, “Temple Of Your Dreams” i “See You In Hell”. Tih godina bend je išao na turneje i s uglednim imenima kao što su Aerosmith, Metallica, Rob Zombie i Marilyn Manson te zaredao još dva uspješna izdanja, “God Says No” i “Monolithic Baby!” Muzika o njima prije 4 godine, Forum, još jedan Forum (i to Monitorov!)