A pare ostaju u njihovim džepovima

Gospodarski kriminal jedna je od najtežih grana kada su kriminalističke istrage u pitanju. Kompliciranost obrade, prije svega zbog ogromnih računovodstvenih izračuna bitnih u predmetima, nerijetko dovodi do toga da od prve prijave pa do presude prođu i desetljeća. Nekoliko promjena Zakona o kaznenom postupku posljednjih godina ipak su nešto ubrzale završetke istraga. No koliko je hrvatsko sudstvo doista brzo, pogotovo kod gospodarskih slučajeva, istražuje Novi list, fokusirajući se na predmete započete 2013., a od kojih nijedan dosad nije završio presudom.