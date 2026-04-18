Dug do groba, a politika ni da proba

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 23 Srbije i EU još nije na dnevnom redu, izjavila je u srijedu glavna srbijanska pregovaračica Tanja Miščević, odbacujući kako netočne tvrdnje zagrebačkih medija da Hrvatska blokira Srbiju u pristupnom pregovaračkom procesu s Unijom.

Miščević je za radio Beograd izjavila kako nisu točni navodi Večernjeg lista da Hrvatska već blokira Srbiju u pregovaračkom procesu, naglasivši da se poglavlje 23 još nije niti našlo na dnevnom u Bruxellesu.

Glasnogovornica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku EU Maja Kocijančič rekla je da se “Europska komisija veseli narednim koracima u procesu pridruživanja Srbije i otvaranju poglavlja 23 i 24”.

“Rasprava je trenutno u tijeku i Europska komisija je spremna krenuti naprijed s narednim koracima čim se osigura nužna jednoglasnost država članica”, navela je Kocijančič u izjavi agenciji Tanjug.

Kako se u srijedu doznaje iz europskih izvora radna tijela Vijeća Europske unije još nisu raspravljala o otvaranja pregovora sa Srbijom u poglavlju 23 Pravosuđe i temeljna prava, a pitanje priprema za otvaranje tog poglavlja maknuto je s dnevnog reda radne skupine za proširenje zbog primjedbi Hrvatske.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova prije nekoliko je tjedana postavilo kao uvjete Srbiji za otvaranje poglavlja 23 da mora poštovati manjinska prava, surađivati s Haškim sudom i reformirati pravosuđe, što uključuje ukidanje nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području cijele bivše Jugoslavije.

Srbija hrvatske uvjete ocjenjuje kao bilateralna pitanja koja se trebaju rješavati između dviju zemalja, a ne kroz pregovarački proces s EU-om.

“To je jedan od principa pregovora sa EU – bilateralna pitanja se bilateralno rješavaju”, kaže Miščević objašnjavajući kao “prirodno da druge države članice EU žele čuti mišljenje” članica koje ukazuju na problem i očekuju objašnjenje zašto je taj problem nastao.

Beogradski elektronički mediji prenijeli su u srijedu Večernji list koji je objavio kako Hrvatska već blokira Srbiju u pregovaračkom procesu s EU jer Zagreb, za razliku od ostalih 27 članica, nije dostavio svoja stajališta o otvaranju poglavlja 23, zbog čega je ta točka, navodno, skinuta s dnevnog reda tijela EU zaduženih za proširenje Unije.

“Nema tu uvjetovanja niti pritisaka bilo kakve vrste, nego pokušaja da se razumije ona država članica koja ima nekakvo pitanje u pregovaračkom procesu”, objasnila svoje stajalište Miščević.

U povodu prijepora na relaciji Zagreb-Beograd o navodnoj blokadi pristupnih pregovora Srbije Uniji, predsjednica beogradskog Centra za vanjsku politiku Aleksandra Joksimović izjavila je u srijedu kako se čini “evidentnim da će Hrvatska prema Srbiji, ali i prema BiH, koristiti svaku priliku da pravilom potpunog konsenzusa među 28 članica EU rješava pojedinačna bilateralna pitanja”.

Joksimović je rekla kako “prema njezinim informacijama, Europska komisija nije završila razmatranje ovog pitanja niti je o njemu raspravljala”.