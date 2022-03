Ukrajinci spriječili Ruse da zauzmu grad nakon 12 minuta pregovora (N1)

Točan broj nuklearnih bojnih glava je državna tajna, stoga je stvar nagađanja. No, Federacija američkih znanstvenika procjenjuje da Rusija posjeduje oko 6800 komada, dok Sjedinjene Države imaju 6185. U takvom odnosu snaga, nema dvojbe da bi Rusija mogla nuklearnim oružjem napasti Ukrajinu koja ga nema. Nameće se samo pitanje u kojim okolnostima bi to mogla učiniti. Putin je u četvrtak upozorio Zapad da bi pokušaj ometanja ruske invazije na Ukrajinu doveo do “posljedica s kojima se nikada nije suočio u svojoj povijesti”. Neki političari i analitičari ovu su izjavu shvatili kao otvorenu prijetnju nuklearnim oružjem. Prema ruskoj vojnoj doktrini formuliranoj 2010. godine, Rusija bi mogla upotrijebiti nuklearno oružje “kao odgovor na upotrebu nuklearnog i drugih vrsta oružja za masovno uništenje protiv nje ili njenih saveznika”. Index