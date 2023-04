Zuck, učini nešto

Premda kompanije navode da su “podaci korisnika u potpunosti sigurni”, oko društvenih mreža postoji čitava industrija manjih kompanija koje prikupljaju naše podatke. One imaju posebno razvijene softvere koji čak i na osnovi javno dostupnih podataka s društvenih mreža mogu napraviti detaljne profile korisnika. Ovakvi softveri obično rade “on mass scale”, odnosno prikupljaju i analiziraju podatke desetaka, pa i stotina milijuna ljudi odjednom. Skandal s kompanijom Cambridge Analytica, koja je bila lider na ovom polju, pokazuje da i same tehnološke kompanije nemaju punu kontrolu nad našim podacima. Ova britanska kompanija je tri godine prikupljala podatke desetaka milijuna FB korisnika, analizirala ih te rezultate prodavala, uglavnom za potrebe političkog marketinga u SAD-u i Velikoj Britaniji. Sam softver se zvao “This is your digital life”, a stručnjaci navode da je bio toliko dobar da je mogao predvidjeti kako će se navike i mišljenja neke osobe mijenjati u budućnosti. Aljazeera