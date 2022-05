Znaš li ti što znači ubiti grad...

Guardian prenosi vrlo zanimljivi članak o najvećim gradovima na svijetu kroz povijest, od Jerihona koji je 7.000 godina prije naše ere imao tisuću do dvije tisuće stanovnika, što je tada bio najveći grad, pa do Tokyja danas koji ima 20 milijuna stanovnika. Prije njega bio je to New York, prije njega London, tajlandska Ayutthaya u 18. stoljeću itd. Na listi je 48 gradova, a zanimljivo je da su od 10 najstarijih najvećih gradova samo tri u Mezopotamiji, a čak tri u današnjoj Ukrajini. Guardian