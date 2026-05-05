Povrat robe
Građani uzvraćaju udarac: Vraćanje otpada na kućne adrese neodgovornih vlasnika
Dok su mještani Bilja i đakovački ribiči čistili prirodu nakon praznika, otkrili su da određena “gradska gospoda” ima običaj zaboravljati pune vreće smeća u poljima i uz jezera. Nenad Androković iz Bilja odlučio je stati na kraj ekocidu: pronašao je račune u vrećama, locirao vlasnike u Osijeku i osobno im vratio otpad na kućni prag. Istovremeno, iz ZŠRD Đakovo pohvalili su romsku zajednicu za uzorno ponašanje, dok su “kulturne” izletnike s Jošave oštro prozvali zbog tona ostavljenog smeća. Poruka je jasna – ako ne znate pospremiti za sobom, smeće će vas pronaći kod kuće. Agroklub