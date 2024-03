A koliko košta toner za takav printer?

Novi 3D pisač, čija je ispisna glava postavljena na veliku robotsku ruku, montiranu na okretnu platformu. Takva konstrukcija omogućava da se cijeli sklop relativno lako prevozi, primjerice na prikolici, a isto se tako jednostavno postavlja na mjesto rada. No, kako bi došli do preciznog ispisa teškog betona, s još težom mlaznicom na vrhu dugačke pomične robotske ruke, u ICON-u su morali riješiti problem dinamičke stabilizacije ispisne glave. To im je, kažu, bio najteži inženjerski zadatak s kojim su se susreli. Ipak, sada su projekt doveli do faze funkcionalnog prototipa, a kako bi ga predstavili javnosti, njime su ispisali nešto više od 8 metara visoku betonsku kuću – na kat. Bug