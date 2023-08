U orbiti će moći ostati oko 300 godina, što je dovoljno za razgradnju radioaktivnog goriva

Riječ je o misiji vrijednoj pola milijarde dolara, orbitalnoj letjelici koju će zajednički graditi NASA i Agencija za napredne obrambeno-istraživačke projekte (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA). Ta letjelica je probni projekt, test za sasvim novu vrstu rakete za koju ove dvije agencije tvrde da će moći prebaciti astronaute do Marsa za samo 45 dana. Trenutni naziv joj je Demonstracijska raketa za operacije ispod Mjesečeve orbite (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations – DRACO). Predloženi nuklearni pogon postizat će lančanu reakciju cijepanjem atoma da bi pokrenuo letjelicu. Fisijski reaktor bit će tri do četiri puta efikasniji od postojećeg sustava i uvelike će skratiti putovanje do Marsa koje danas traje oko sedam mjeseci. Nuklearni pogon stvara manji maksimalni potisak od današnjih pogona, ali je učinkovitiji na duže staze, odnosno može ‘tjerati’ raketu puno većom brzinom i dulje vrijeme. Tportal