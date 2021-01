Političke prerađevine

“Na svakom koraku se osjeća politička snaga i mišić. Pomoć se dijeli kome treba i ne treba. Petrinja ima 24.000 stanovnika, a Glina s okolnim selima 9000. Ako od 100 milijuna kuna Petrinji daš 30 milijuna, a Glini 25 milijuna, onda mi netko treba objasniti po kojem se to ključu dijeli ako nije po političkom” – rekao je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović i najavio da će državi vratiti tih 30 milijuna. “Ako vlada želi pomoći Petrinjcima, neka nam izravno pošalje pomoć, i to na temelju stručne procjene” kaže. Poslije se smirio, nakon što ga je nazvao Plenković i objasnio da to nije sva pomoć nego prvi dio pomoći.