Kata 1 - Zurovec 0

Fokusov Dario Zurovec u emisiji Pressing N1 o obnovi Zagreba:

Solidarnost je kada vi recimo nemate i ja kao pojedinac to vidim i odlučim vam pomoći. Ali kada uzmem nekome drugome iz džepa tko ima manju platežnu moć, to nije solidarnost, to je jedna vrsta otimačine. To me podsjeća na nekakve prošle režime. Mi nismo kontra obnove Zagreba. Jesmo za obnovu, ali po puno pravičnijim modelima. Zgrade su prije potresa bile u nikakvom stanju.

O porezima: Svako porezno rasterećenje treba pozdraviti. Ako se radi o 1 posto, to je zanemarivo. Moj prijedlog će biti da ide sve na 10%. Porez na dohodak mogao bi ići i na nulu, što se mene tiče. Deset milijardi možete napuniti iz njega u proračun. Država to praktički neće ni osjećati, ali vi na svojoj plaći hoćete. Možemo biti prvi u tome.