Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, načelnica Omišlja Mirela Ahmetović i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec dali su uvid građanima u svoje financije.

Ahmetović: Neki svjesno pružaju otpor transparentnosti trošenja javnog novca jer znaju da im smanjuje političku moć i korupcijski potencijal.

Hrebak: Negativno je to što se ljudima mora objašnjavati svaki detalj što uzima vrijeme. No, vjerujem da smo kao izabrani političari dužni to raditi i iskreno nije mi teško.

Zurovec: Ono što me iznenađuje je da nisam čuo niti jednog ministra da je pohvalio takav potez.