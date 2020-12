U NU2 danas gostovali su Peđa Grbin i Željko Kolar. Upitan o starosnoj dobi birača SDPA-a, Grbin izjavljuje: “Ne samo biračko tijelo nego i članstvo SDP-a su uglavnom stariji ljudi. I to je još jedna stvar na kojoj ću morati raditi, to će biti jedan od prioriteta. Moramo početi otvarati stranku prema mlađim ljudima, ljudima srednje životne dobi, a to možemo napraviti samo na jedan način, da počnemo govoriti o problemima koji doista muče ljude.” Komentirali su i Dragana Kovačevića, na što Kolar odgovara: “Totalno je neprihvatjivo da je taj klub funkcionira mimo zakona, bez računa, da je tzv. klub radio van radnog vremena, stvarao buku, ometao stanare, da je policija izlazila van i da nitko ništa nije poduzeo. To je ta pravednost koja nedostaje Hrvatskoj”, te dodaje da je to jedan od razloga iseljavanja mladih iz zemlje.